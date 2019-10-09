شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يصرف مكافأة الفوز على انبي قبل مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
صرف مجلس إداره نادى سموحة برئاسة محمد فرج عامر مكافأة الفوز على انبى في المباراة التى جمعت الفريقين مؤخراً وإنتهت بفوز الفريق السكندري بهدفين مقابل هدف.
ويأتي قرار محمد فرج عامر بصرف هذه المكافآة تحفيزاً للاعبين قبل لقاء براميدز المقرر له ١٧ اكتوبر الجارى على ملعب الدفاع الجوى الثامنه مساء.
وكانت حاله من التفاءل قد سادت في تدريبات سموحة عقب العوده من الراحه ٤٨ ساعه التى منحها العميد حسام حسن المدير الفني للاعبين ،وغاب عن التدريبات ، كلاً من : حسام حسن المنضم للمنتخب الوطنى ومحمد الترهونى المنضم لمنتخب لبيبا وكذلك رباعى المنتخب الاوليمبى ، عمر صلاح و ناصر ماهر وفوزى الحناوى وأحمد ابو الفتوح.
بينما يخضع أحمد حمص ومحمود معاذ للتاهيل من اجل اللحقا بمباراه الاسبوع الرابع امام براميدز، ويسعى حسام حسن للاستفاده من الروح المعنويه العاليه لتحقيق نتيجه ايجابيه امام بيراميدز.
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