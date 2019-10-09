7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد بركات مدير المنتخب الوطنى الأول أن الجهاز ألفنى حريص خلال المعسكر الحإلى على استخدام كل ما من شأنه توفير سُبل الراحة والدعم للاعبين من أجل تقديم افضل ما لديهم خلال ألفترة المقبلة.

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