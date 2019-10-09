محمد إيهاب: أبحث مع مسئولى وزارة الرياضة مخرج للمشاركة بالأوليمبياد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد إيهاب، بطل مصر في رفع الأثقال، إن إيقاف اتحاد رفع الأثقال في مصر أقل عقوبة سيتم توقيعها، بجانب الغرامة المالية، بعد الأزمة الأخيرة التي شهدها الاتحاد .
وأصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بيانًا، بشأن القرارات التى صدرت والخاصة بأزمة اتحاد رفع الأثقال الدائرة خلال الفترة الحالية وأهمها تجميد الاتحاد لحين التحقيق في العينات الإيجابية .
وأضاف في تصريحات تليفزيونية ، أنه بدلًا من البناء في لعبة رفع الأثقال سيضطر الاتحاد للعمل على تعديل أخطاء الماضي، مؤكدًا :"كان حلمي الكبير ألعب الدورة الأوليمبية الجاية وأحقق إنجاز يتخطى أرقامي السابقة".
وتابع :"هناك جلسة مع مسئولي وزارة الرياضة، سنبحث خلالها إمكانية إيجاد مخرج يمكن من خلاله مشاركتي بشكل فردي في الدورة الأوليمبية المقبلة تحت مظلة العلم الأوليمبي»، مضيفًا :«مش هتأخر عن مصر اللي صرفت عليّ 3 سنين في معسكرات داخلية وخارجية».
وأضاف :"الجيل القادم من لاعبي رفع الأثقال لن يجد الدعم والمتابعة والاحتكاكات في البطولات؛ وسيكون هناك عبء كبير على مصر أن تتخطى مشكلات الماضي".
وأضاف :"العالم كله عارف إني لاعب مصري، وأنا قررت اعتزلت لما عرفت إن مصر اتمنعت من المشاركة في الأوليمبياد، لكن لو في مخرج لحل الأزمة، هشارك في الدورة".
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