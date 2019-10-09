باسم مرسي يقود هجوم الانتاج الحربي أمام انبي...

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جدة - عمرو شويل قرر مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى الدفع بمهاجمه باسم مرسى فى مباراة القناة الودية المقرر إقامتها الثالثة والنصف عصر الخميس المقبل لتجهيزه فنياً وبدنياً لمواجهة انبى بالدوري. انتظم باسم مرسى مهاجم الانتاج الحربى فى التدريبات الجماعية لفريقه بعد التعافى من الكدمة التى تعرض لها أسفل الركبة . وغاب باسم مرسى عن المباريات الثلاثة التى لعبها الانتاج الحربى فى الدوري حتى الان بسبب الاصابة . وتعرض باسم مرسى لكدمة أسفل الركبة فى تدريبات الانتاج وأجرى جلسات علاجية ولكن رفض مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى فكرة الاستعجال فى الدفع بباسم مرسى قبل تجهيزه بدنياً وفنياً حتى يشكل إضافة فنية قوية لخط هجوم الفريق بجانب الثنائى المتميز محمد رجب والموريتانى مامادو أنياس. Advertisements وكان الإنتاج الحربى قد تعاقد مع باسم مرسى فى صفقة انتقال حر لمدة موسمين بعد عدم قيده فى قائمة الزمالك للموسم الجديد. ويواصل الفريق تدريباته بشكل يومى فى الخامسة عصراً استعداداً لمواجهة انبى والمقرر لها الخميس 17 اكتوبر الجارى فى الخامسة والنصف عصراً على ستاد بتروسبورت وافتتح الانتاج الحربى مشواره بالدوري بالفوز على نادى مصر بثلاثية ثم خسر من الاهلى برباعية ثم خسر من المقاولون العرب بهدف دون رد

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