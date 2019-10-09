شكرا لقرائتكم ميتشو يواصل ترتيب استعداداته لمباراة الزمالك أمام الاهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، استعداداته وتجهيزه لبرنامج مواجهة الأهلى، فى الجولة الرابعة بالدورى الممتاز، التى ستقام يوم 19 من شهر أكتوبر الجارى، فى قمة المسابقة.

واستقر ميتشو على عودة ثنائى الدفاع محمود علاء ومحمد عبد الغنى لقيادة خط دفاع الأبيض فى مواجهة الفريق الأحمر بعدما اعتمد على الثنائى محمود الونش ومحمد عبد السلام فى اللقاء الأخير أمام إف سى مصر، فى الجولة الثالثة بالدورى، والذى انتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، وذلك لتجدد شكوى عبد الغنى من إصابة الخلفية وإراحة علاء تجنبا لعدم حصوله على الإنذار الثالث قبل لقاء القمة ومع تأكد تعافى عبد الغنى من الإصابة قرر ميتشو العودة لتلك الثنائية فى اللقاء القادم.