شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسى يظهر فى ودية الإنتاج الحربى أمام القناة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى الدفع بمهاجمه باسم مرسى فى مباراة القناة الودية المقرر إقامتها الثالثة والنصف عصر الخميس المقبل لتجهيزه فنيًا وبدنيًا لمواجهة إنبى بالدوري.

انتظم باسم مرسى مهاجم الإنتاج الحربى فى التدريبات الجماعية لفريقه بعد التعافى من الكدمة التى تعرض لها أسفل الركبة .

وغاب باسم مرسى عن المباريات الثلاثة التى لعبها الإنتاج الحربى فى الدوري حتى الآن بسبب الإصابة .

وتعرض باسم مرسى لكدمة أسفل الركبة فى تدريبات الإنتاج وأجرى جلسات علاجية ولكن رفض مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى فكرة الاستعجال فى الدفع بباسم مرسى قبل تجهيزه بدنيًا وفنيًا حتى يشكل إضافة فنية قوية لخط هجوم الفريق بجانب الثنائى المتميز محمد رجب والموريتانى مامادو أنياس.

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وكان الإنتاج الحربى قد تعاقد مع باسم مرسى فى صفقة انتقال حر لمدة موسمين بعد عدم قيده فى قائمة الزمالك للموسم الجديد.

ويواصل الفريق تدريباته بشكل يومى فى الخامسة مساء استعدادًا لمواجهة إنبى والمقرر لها الخميس 17 اكتوبر الجارى فى الخامسة والنصف مساء على استاد بتروسبورت .

وافتتح الإنتاج الحربى مشواره بالدوري بالفوز على نادى مصر بثلاثية ثم خسر من الأهلى برباعية ثم خسر من المقاولون العرب بهدف دون رد .