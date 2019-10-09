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ميودراج يمنح لاعبى الإسماعيلى راحة 24 ساعة عقب ودية المنصورة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة الصربى ميودراج على منح لاعبيه راحة من التدريبات يوم السبت المقبل عقب ملاقاة فريق المنصورة وديًا فى الرابعة والنصف الجمعة المقبلة، فى إطار الاستعداد لمباريات الدوري والبطولة العربية .

وفاز الإسماعيلى على الجونة بهدف دون رد ثم سقط أمام المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف قبل أن يعود ويفوز على وادى دجلة بمسابقة الدورى هدف الإسماعيلى جاء بأقدام الناميبى بنسون شيلونجو فى الدقيقة سبعين بعد صناعة مميزة من الوافد الجديد محمد حمدى زكى واللذان شاركا من مقاعد البدلاء.

وأسفرت قرعة دور الـ16 فى بطولة كأس محمد السادس للأندية "البطولة العربية"، عن وقوع الإسماعيلى فى مواجهة الجزيرة الإماراتى، على أن تقام مباراة الذهاب فى استاد الإسماعيلية والعودة بملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات الشقيقة.

 

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