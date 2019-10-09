تصريحات الثلاثاء.. طلب جديد من مرتضى بشأن مباراة جينيراسيون.. ورد البدري على قائمة المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها مسئولو كرة القدم على الساحة الرياضية عن يوم الثلاثاء.
طلب جديد من مرتضى منصور بشأن مباراة الزمالك وجينيراسيون
مرتضى منصور يهاجم "كاف" بسبب رئيس الأهلي
البدري يرد على انتقادات قائمة المنتخب.. ويوجه رسالة للجماهير
فايلر يكشف نصيحة جروس.. وما يميز لاعبي الأهلي
عبد الحفيظ لـ"الخليج 365": نرفض تأجيل القمة.. ومررنا بنفس ظروف الزمالك
مرتضى: أطالب بتأجيل القمة.. ونفضل مواجهة جينيراسيون باستاد القاهرة
كاف يكشف لمصراوي موعد لقاء الزمالك وجينيراسيون
مصدر يعلن لمصراوي القرار النهائي لكاف بشأن الزمالك وجينيراسيون
الأولمبية المصرية تعلن رسميًا تجميد رئيس اتحاد رفع الأثقال
عضو مسابقات الكاف يعلن لمصراوي سبب إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون
بلماضي: رشحت صلاح لجائزة "The Best".. ولديّ أسبابي
فان دايك: لست قلقًا بشأن مشاركة صلاح أمام مانشستر يونايتد
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