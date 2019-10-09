الأمن يتحفظ على إقامة وديتي المنتخب الأوليمبي وجنوب أفريقيا في القاهرة

تحفظت الجهات الأمنية، على اقامة وديتي المنتخب الأوليمبي أمام جنوب أفريقيا، المقرر لهما 11 و13 أكتوبر الجاري في القاهرة.

ومن المنتظر أن يحدد اتحاد الكرة ملعبي المباراتين خلال الساعات المقبلة بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

يستعد المنتخب الأوليمبي لخوض بطولة أفريقيا المؤهلة لأوليمبياد طوكيو، حيث وقع الفراعنة في مجموعة تضم مالي والكاميرون وغانا. في القاهرة.ومن المنتظر أن يحدد اتحاد الكرة ملعبي المباراتين خلال الساعات المقبلة بالتنسيق مع الجهات الأمنية.يستعد المنتخب الأوليمبي لخوض بطولة أفريقيا المؤهلة لأوليمبياد طوكيو، حيث وقع الفراعنة في مجموعة تضم مالي والكاميرون وغانا.

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