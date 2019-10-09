شاهد.. حسام البدري يعيد تخطيط الملعب في تدريبات المنتخب

حرص حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، على اعادة تخطيط ملعب ستاد القاهرة الدولي خلال تدريبات الفراعنة. تدريبات الفراعنة. وبحسب مصادر في المنتخب، فان البدري هدفه من ذلك ان يعتاد اللاعبون على اللعب تحت ضغط امام الفرق التي تعتمد على التكتلات الدفاعية بجانب تقارب الخطوط داخل المستطيل الأخضر. ذلك ان يعتاد اللاعبون على اللعب تحت ضغط امام الفرق التي تعتمد على التكتلات الدفاعية بجانب تقارب الخطوط داخل المستطيل الأخضر.

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