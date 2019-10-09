رياضة | رسمياً.. مبابي خارج قائمة فرنسا لمواجهة ايسلندا وتركيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسمياً.. مبابي خارج قائمة فرنسا لمواجهة ايسلندا وتركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ديديه دشامب مدرب منتخب فرنسا، خروج كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان من قائمة الديوك بسبب الإصابة.

وأصيب مبابي في أوتار الساق مما سيحول دون مشاركته في المباراتين أمام ايسلندا وتركيا في تصفيات يورو 2020 المقبلة.

وكشف الاتحاد الكرة الفرنسي أمس الثلاثاء أنه قرر استبعاد اللاعب من قائمة الديوك نظرا لعدم قدرته على المشاركة في المباراتين المقبلتين.

وقرر ديدييه ديشان المدير الفني للمنتخب =استدعاء الحسن بليا مهاجم بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني ليحل محل مبابي.