رياضة | بعد قرار إعادة المباراة.. هل يستغل جينيراسيون السنغالي تذبذب مستوى الزمالك؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد قرار إعادة المباراة.. هل يستغل جينيراسيون السنغالي تذبذب مستوى الزمالك؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بشكل رسمي مصير أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي 2019-2020، والتي آثارت ضجة كبيرة في الوسط الكروي خلال الأيام الماضية، بعد إنسحاب بطل السنغال من المباراة بعد تغيير موعدها ومكان إقامتها.

وقرر الاتحاد الإفريقي إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي، على أن تقام يوم 24 أكتوبر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءًا، وطلب "الكاف" من الزمالك ضرورة تحديد ملعب اللقاء قبل يوم السبت 12 أكتوبر، وأعلن تحمله تكاليف إقامة وسفر بعثة الفريق السنغالي وكذلك طاقم التحكيم.

فرصة ذهبية لـ"جينيراسيون" السنغالي.. هل يستغلها؟



قرار إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا يعتبر بمثابة فرصة ذهبية لبطل السنغال، لتحقيق الفوز على فريق الزمالك وانتزاع بطاقة التأهل لدور المجموعات بالبطولة الإفريقية خاصة وأنه فائزًا في لقاء الذهاب بنتيجة 2-1 ويعتبر صاحب الحظوظ الأوفر في المباراة.

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ويعاني فريق الزمالك من تذبذب في الأداء والنتائج خلال الفترة الأخيرة، حيث خسر الفريق لقب بطولة كأس السوبر المصري أمام غريمه الأهلي بعد هزيمة قاسية بنتيجة 3-2، وحقق انتصارين بصعوبة على الاتحاد السكندري ومصر المقاصة بنتيجة واحدة 1-0، قبل أن يسقط في فخ التعادل الإيجابي 1-1 أمام نادي مصر في أقوي مفاجآت الدوري الممتاز حتي الآن، لتشتعل الأجواء داخل القلعة البيضاء وتزيد حدة الانتقادات ضد الصربي ميتشو مدرب الفريق.

مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك منح "ميتشو" مهلة أخيرة للاستمرار مع الفريق، بشرط الفوز على الأهلي في لقاء القمة المقرر له 19 أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري، ولذا فالمدرب الصربي يمر حاليًا بفترة عدم استقرار داخل القلعة البيضاء وبات مهددًا بالرحيل عن الفريق حال خسارته أمام المارد الأحمر.

وتظهر علي الساحة داخل نادي الزمالك بعض المشاكل الأخري أبرزها الأزمة التي تفجرت مؤخرًا بين محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمي الفريق وأمير مرتضي المشرف على الكرة بالنادي، وذلك بسبب عدم حصول اللاعب على مستحقاته المتأخرة، وكان مرتضي منصور رئيس النادي قد اتخذ قرارًا ببيع اللاعب لكنه تراجع فيه بعد اعتذار "جنش".



كل هذه المشاكل والعقبات التي يمر بها فريق الزمالك وتراجع نتائج الفريق في الفترة الماضية، تمنح فريق جينيراسيون فوت السنغال الأفضلية في مباراة الإعادة بإياب دور الـ32 الإفريقي المقرر لها 24 أكتوبر، وتساعده علي تكرار الفوز على الفارس الأبيض أو تحقيق نتيجة إيجابية تمنحه تذكرة التأهل لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.