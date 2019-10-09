رياضة | شوبير معلقاُ علي أزمة جينيراسيون: الكاف لم يعتبر الزمالك منسحب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شوبير معلقاُ علي أزمة جينيراسيون: الكاف لم يعتبر الزمالك منسحب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الكابتن أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، أن قرار اعتبار الزمالك خاسرا فى مواجهه جينيراسيون فوت السنغالى لم يكن متواجد نهائيا فى الحسبان.

وقال شوبير عبر تصريحات تليفزيونية لقناة أون سبورت، أن الكاف كان من المستحيل أن يعتبر الزمالك منسحب من المباراة، وذلك بسبب تواجد منظمى الكاف وطاقم التحكيم فى المباراة.

وشدد نائب رئيس إتجاد الكرة السابق أن الزمالك يمتلك خطاب رسمى من الكاف باقامة المباراة فى برج العرب بالاسكندرية، وليس ذنبه أن الخطاب خرج من موظف فى الكاف.

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وتابع شوبير أن الزمالك حاليا أمامه خيارات اللعب فى القاهرة فى ملعب استاد القاهرة او استاد السلام، وفقا لبيان الكاف الذى حدد ان تكون المباراة المعادة فى القاهرة.

بذكر أن الكاف قد قرر اليوم اعادة مباراة الزمالك وبطل السنغال فى اياب دور الـ 32 لدورى أبطال أفريقيا، والتى لم تقام فى موعدها السابق بسبب رفض بطل السنغال خوضها على ملعب برج العرب بالاسكندرية.

كما قرر الكاف منذ قليل اقامة المباراة يوم 24 أكتوبر فى القاهرة على ملعب يقوم بتحديده نادى الزمالك، على ان يتحمل الكاف تكاليف اقامة وسفر الفريق السنغالى