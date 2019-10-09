فيديو.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة خاصة للخطيب

عبر تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي الماريا الإسباني، عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن حزنه لمرض الكابتن محمود الخطيب، وتمني آل شيخ الشفاء لرئيس النادي الأهلي.

وشدد آل شيخ خلال الفيديو: "لسه عارف موضوع الكابتن الخطيب ألف سلامه وما يشوف شر ان شاء الله وربنا يرجعه لأهله وأحبابه على خير ان شاء الله بصحه وعافيه".

وكان في وقت سابق قد اعتذر الكابتن محمود الخطيب عن حضور اجتماع لجنة المسابقات بالإتحاد الافريقي نظراً لحالته الصحية وإجراء فحوصات طبية لمعرفة أسباب الآلام التي تهاجمه.

وهو ما اتضح في وقت لاحق بعد توضيح أن رئيس الأهلي سيخضع لعملية حقن موضعي للعصب في الظهر خلال الأيام القليلة القادمة بمعرفة الخبير الألماني "بيرتا لانفي"، وذلك في محاولة أخيرة للتخلص من الآلام القاسية التي إنتابت رئيس الأهلي في الأيام الماضية.

وينتظر الخطيب مدة أسبوع لتقييم حالته مع الراحة والألتزام ببرنامج العلاج الطبيعي بعدها يتحدد موقفه من الجراحه والتي سيتم صرف النظر عنها إذا مازالت الآلام.

وقال الدكتور أحمد فرهود الطبيب المصري المعاون للخبير الألماني "بيرتا لانفي" أن الكابتن محمود الخطيب سبق وأن أجرى ثلاث عمليات جراحية في نقس المكان وبالتالي من الأفضل الأبتعاد عن أي عمليات جراحية أخرى.

وأوضح فرهود أن الطبيب الألماني الذي أجرى لرئيس الأهلي ثلاث عمليات سابقة في المخ والرقبة والظهر قام بالكشف الطبي على الكابتن محمود الخطيب بمستشفى الملكي بالأسكندرية قبل يومين وتبين أن سبب الألام هو انزلاق غضروفي مرتجع. ولابد من استئصالة أو التخلص من آلامه بالعلاج التحفظي أولًا خاصًة في حالة الكابتن الخطيب لكثرة الجراحات السابقة.

وإذا ماتم أستنفاذ العلاج التحفظي وأستمرت الآلام. وأكد "فرهود" في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي الاهلي ، لابد من أجراء عملية جراحية في ألمانيا لأستئصال الغضروف وهذا الأمر سوف يتحدد خلال الأسبوعين القادمين في ضوء الآلام التي يشعر بها رئيس الأهلي في ظهره.

وأنهي الدكتور فرهود تصريحه، أن العلاج الطبيعي والراحة مهمة في هذه الفترة لإزالة أي أحتقان في العصب لكن تبقى الكلمة الأخيرة بعد القيام بكل المراحل العلاجية التحفظية لحماية الكابتن محمود الخطيب من جراحه جديدة.. وكل الأمور واردة.

https://www.facebook.com/Turkialalshik/videos/vb.177633099471516/493708974516145/?type=3&theater

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