اتحاد القدم ينفي تعطل VAR بسبب شاحن

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) نفى الاتحاد السعودي لكرة القدم تعطّل تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» في مباراة الفتح والنصر ضمن الجولة الثانية من دوري كأس الأمير

نفى الاتحاد السعودي لكرة القدم تعطّل تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» في مباراة الفتح والنصر ضمن الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بسبب قيام أحد العاملين في ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بفصل أسلاك توصيلة الكهرباء لشحن هاتفه، جاء ذلك في بيان رسمي أصدره على موقعه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» جاء فيه: «إشارة إلى ما تم تداوله إعلامياً حول تعطّل تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» في مباراة الفتح والنصر ضمن الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ بسبب قيام أحد العاملين في ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بفصل أسلاك توصيلة الكهرباء لشحن هاتفه، فإن الاتحاد السعودي لكرة القدم يؤكد عدم صحة ما تم تداوله، متمنياً من وسائل الإعلام التواصل عبر النافذة الإعلامية المخصصة لتلقي الاستفسارات والأسئلة في الموقع الرسمي للاتحاد لتقديم المواد الإعلامية الصحيحة».

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