رينارد يبحث عن بديل هوساوي

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جدة - خالد شويل - فهد الحجاب (بريدة) شرع المدير الفني للمنتخب السعودي إيري رينارد، في وضع لمساته على التشكيلة التي ستخوض مواجهة منتخب سنغافورة غدا الخميس على استاد مدينة الملك عبدالله

شرع المدير الفني للمنتخب السعودي إيري رينارد، في وضع لمساته على التشكيلة التي ستخوض مواجهة منتخب سنغافورة غدا الخميس على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بالقصيم، ضمن الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، إذ ركز في تدريب الأمس الذي احتضنه ملعب نادي التعاون «المنشأة الجديدة» على المدافع عبدالله مادو الذي من المتوقع أن يكون بديلا للمعتزل عمر هوساوي في القائمة الأساسية، كما أوكل للاعب عبدالإله المالكي بعض المهام التكتيكية في وسط الميدان، ونقل الكرات بشكل سريع وصحيح للمهاجمين، وسوف يجري «الأخضر» تدريبه الأخير اليوم على ملعب المباراة، فيما تعقد اللجنة الفنية اجتماعها مع مسؤولي المنتخبين ويلحقه مؤتمر صحفي للمدربين.

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