القرني وشافيز يقودان الفرسان أمام العميد

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جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة) @1000duke استعاد مدرب الوحدة كارينيو خدمات الثنائي ريناتو شافيز ومحمد القرني عقب شفائهما من الإصابة وجاهزيتهما التامة للمشاركة في المباريات القادمة، بداية بالمواجهة المنتظرة أمام الاتحاد يوم السبت 19 أكتوبر الجاري، ضمن الجولة السابعة من دوري كأس الأمير استعاد مدرب الوحدة كارينيو خدمات الثنائي ريناتو شافيز ومحمد القرني عقب شفائهما من الإصابة وجاهزيتهما التامة للمشاركة في المباريات القادمة، بداية بالمواجهة المنتظرة أمام الاتحاد يوم السبت 19 أكتوبر الجاري، ضمن الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتأتي عودة الثنائي شافيز والقرني في الوقت المناسب لتُعزز من الخيارات الفنية للمدرب كارينيو، خصوصاً عقب تحسن نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، والرغبة الكبيرة في مواصلة العطاء والحفاظ على وجود الفريق الوحداوي في وصافة سلم ترتيب فرق الدوري. وفي ذات الجانب، وضع الجهاز الفني برنامجاً خاصاً لإعداد الفريق الوحداوي خلال فترة التوقف الحالية، تضمن خوض لقاء ودي أمام فريق أبها مساء السبت القادم على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.



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