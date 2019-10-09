السعودية تستضيف السوبر السعودي الإماراتي

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جدة - خالد شويل - وليد سعيد (جدة) تستضيف المملكة العربية السعودية كأس السوبر السعودي الإماراتي لكرة الطاولة خلال الفترة من غد (الخميس) على الصالة

تستضيف المملكة العربية السعودية كأس السوبر السعودي الإماراتي لكرة الطاولة خلال الفترة من غد (الخميس) على الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة (الشرائع) الذي يقام لأول مرة، إذ ستكون منافسات كأس السوبر للأندية أبطال الدوري فريق الأهلي السعودي وفريق الوصل الإماراتي، وفي منافسات الفردي ستكون المنافسة للحاصلين على المركزين الأول والثاني من كل فئة (الرجال والشباب والناشئين والبراعم)، فيما ثمن رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة عبدالعزيز بن فهد السعيد دعم رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على استضافة كأس السوبر السعودي الإماراتي لكرة الطاولة.

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