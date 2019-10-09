شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: تأجيل مباراة القمة حق مشروع للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن ناديه ليس طرفاً في أزمة مباراة جينيراسيون التي أعلن الاتحاد الافريقي إعادتها مجدداً.

أضاف مرتضى منصور خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج الزمالك اليوم" المذاع على قناة الحدث الفضائية أن تأجيل مباراة القمة حق مشروع للنادي خاصة وأنه سبق وتأجلت 9 مباريات للأهلي في بطولة أفريقيا الموسم الماضي ومن ثم من حقنا تأجيل المباراة لأن الأبيض سيكون مشغولاً بالمباراة في ظل الظروف الصعبة الحالية.

وأكد مرتضى منصور أن الزمالك قادر على اللعب في السنغال وليس مصر فقط ولا توجد مشكلات لدينا خاصة وأننا واثقين في الفريق.