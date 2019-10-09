شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يطلب اقامة مباراة الزمالك ضد جينيراسيون بإستاد القاهرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رغبة ناديه في إقامة مباراة جينيراسيون بملعب استاد القاهرة الدولي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.
وأعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" اعادة مباراة الزمالك ضد جينيراسيون يوم 24 اكتوبر الجاري على أن يتم تحديد ملعب المواجهة قبل يوم السبت المقبل.
أضاف مرتضى منصور خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "الزمالك اليوم" المذاع على قناة الحدث الفضائية أنه يطالب الأمن بالموافقة على حضور الجماهير قائلًا: "لن نلعب المباراة بدون الجماهير"، مطالباً الأمن بحضور الجمهور المباراة لحاجة الفريق لمساندة أنصار النادي.
وقال مرتضى منصور أن مكالمة تليفونية جمعته وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية بالجبلاية أكد خلالها رئيس الزمالك رغبته في إقامة المباراة بملعب استاد القاهرة.
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