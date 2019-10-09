الانتاج الحربى يستعيد جهود محمود البدري في مواجهة إنبي...

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جدة - عمرو شويل يستعيد فريق الانتاج الحربى جهوده لاعبه محمود البدرى فى مباراته المقبلة أمام انبى بعد تعافيه من الاصابة بجزع فى الرباط الخارجى للركبة ، وأنهى اللاعب برنامجه العلاجى بنجاح وشارك فى التدريبات الجماعية للفريق ليصبح جاهزاً للمشاركة فى مباريات حسب رغبة الجهاز الفنى بقيادة مختار مختار.
ويواصل الفريق تدريباته بشكل يومى فى الخامسة عصراً استعداداً لمواجهة الفريق البترولى والمقرر لها الخميس 17 اكتوبر الجارى فى الخامسة والنصف عصراً على ستاد بتروسبورت
وافتتح الانتاج الحربى مشواره بالدوري بالفوز على نادى مصر بثلاثية ثم خسر من الاهلى برباعية ثم خسر من المقاولون العرب بهدف دون رد
وتعاقد الإنتاج الحربى مع إبراهيم عبد الخالق لاعب خط وسط الاسماعيلى، ومامادو أنياس مهاجم منتخب موريتانيا، ومحمد عبد الرازق بازوكا ومحمد عبد المجيد من الاتحاد السكندرى، وباسم مرسى من الزمالك لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر ومحمد فييرا من بتروجت ومصطفى البدرى ومحمد عصام الغندور من الاهلى وعلى فتحى لاعب الزمالك السابق فى صفقة انتقال حر ومحمد شوقى غريب من انبى بالاضافة لإستعارة أيمن الطرابلسى من النجم الساحلى موسماً واحداً بنية الإعارة.
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