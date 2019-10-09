شكرا لقرائتكم اليوم.. ختام المجمعة الثانية لدورى مرتبط كرة السلة سيدات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تختتم اليوم منافسات الدورة المجمعة الثانية لدورى مرتبط كرة السلة سيدات ، حيث تقام 8 مباريات على مستوى مجموعات البطولة الأربعة .

يلتقى المعادى مع الزهور والصيد مع الأهلى فى المجموعة الأولى بينما يلتقى جزيرة الورد مع البنك الأهلى والجزيرة مع سبورتنج فى المجموعة الثانية وعلى مستوى المجموعة الثالثة يلتقى الترام مع الأولمبى والتأمين مع سموحة أما المجموعة الرابعة فيلتقى 6 أكتوبر مع الزمالك والشمس مع هليوبوليس.

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يذكر أن الدورة المجمعة الثانية على مستوى الرجال تنطلق اليوم وتستمر لمدة 3 أيام.

كان اتحاد ككرة السلة قد قرر تطبيق نظام الاحتراف على مسابقات السيدات لأول مرة فى تاريخ اللعبة .