شكرا لقرائتكم الأهلي يواصل تدريباته على ملعب التتش إستعداداً لمواجهة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يواصل فريق الكرة بالنادي الاهلي تدريباته اليوم،الأربعاء،على ملعب التتش إستعداداً لمواجهة الزمالك المقبلة في الدوري ويتدرب الاهلي حالياً بدون لاعبي الفريق الدوليين المتواجدين مع المنتخب الأول أو المنتخب الأولمبي.
وقرر الجهاز الفني منح اللاعبين راحة 48 ساعة، يومي الجمعة والسبت المقبلين على أن يستأنف الفريق مرانه من جديد يوم الأحد؛ استعدادا لتحديات المرحلة المقبلة والتي تبدأ بمواجهة الزمالك يوم 19 أكتوبر الجاري في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري العام.
وحدد الجهاز الفني يوم الاثنين المقبل موعدا لودية الفريق، لتجهيز جميع اللاعبين والاطمئنان على بعض العناصر العائدة من الإصابة التي لم تشارك في المباريات خلال الفترة الماضية، وتجهيز كافة اللاعبين لمرحلة ما بعد توقف مسابقة الدوري.
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