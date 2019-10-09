إيقاف «بيليه» والكعبي مباراة.. وسرور لأجل غير مسمى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الإماراتي لكرة القدم التي اجتمعت أمس إيقاف لاعب وسط منتخب الإمارات ونادي الشارقة ماجد سرور إلى أجل غير مسمى حتى الاستماع إلى إفادته الثلاثاء المقبل، ومن ثم اتخاذ القرار النهائي بشأنه.

وكان ماجد سرور تم استبعاده من صفوف منتخب الإمارات الذي يستعد للقاء إندونيسيا الخميس في تصفيات مونديال 2022؛ لأسباب انضباطية ومخالفته تعليمات الجهازين الفني والإداري.

كما قررت لجنة الانضباط إيقاف لاعبي شباب الأهلي محمد جمعة «بيليه» وعبدالعزيز الكعبي مباراة رسمية واحدة مع ناديهما، وتغريمهما 75 ألف درهم لكل منهما، بعد رفضهما الانضمام لمعسكر المنتخب الأولمبي، حسب تقرير مدير المنتخب جمال بوهندي.

وصرح المستشار حمدان رشود الزيودي، نائب رئيس اللجنة المتحدث الرسمي، بأن اللجنة اطلعت على تقرير من مراقب مباراة الفجيرة وخورفكان في دوري الخليج العربي؛ حيث تم تبادل رمي عبوات المياه بين جماهير الناديين،لذلك تقرر توجيه إنذار للناديين، وتغريم كل منهما 50 ألف درهم.

وتم تغريم نادي الفجيرة 35 ألف درهم بسبب حصول لاعبيه تحت 21 سنة على 7 إنذارات، وغرم لاعب الوحدة الأرجنتيني تيغالي ألف درهم؛ لرفعه قميصاً عليه صور بعد تسجيله هدفاً في مرمى بني ياس، ووجهت اللجنة إنذاراً لناديي الوصل وخورفكان؛ بسبب عدم اصطحاب طبيب مع فريق تحت 21 سنة،وإنذاراً لنادي الظفرة وتغريمه ألف درهم؛ لعدم اصطحابه طبيباً وإدارياً في المسابقة نفسها.

وتم إيقاف لاعب العين عبدالرحمن الرميثي (مسابقة 14 سنة) 4 مباريات، وتغريمه ألفي درهم؛ لاعتدائه على لاعب بني ياس دون كرة، كما تم تغريم العين 10 آلاف درهم؛ لنزول جماهيره إلى أرضية الملعب.