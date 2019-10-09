شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يستعيد جهود محمود البدرى أمام إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعيد فريق الإنتاج الحربى جهوده لاعبه محمود البدرى فى مباراته المقبلة أمام إنبى بعد تعافيه من الإصابة بجزع فى الرباط الخارجى للركبة، وأنهى اللاعب برنامجه العلاجى بنجاح وشارك فى التدريبات الجماعية للفريق ليصبح جاهزًا للمشاركة فى مباريات حسب رغبة الجهاز الفنى بقيادة مختار مختار.

ويواصل الفريق تدريباته بشكل يومى فى الخامسة مساء استعدادًا لمواجهة الفريق البترولى والمقرر لها الخميس 17 أكتوبر الجارى فى الخامسة والنصف مساء على استاد بتروسبورت

وافتتح الإنتاج الحربى مشواره بالدوري بالفوز على نادى مصر بثلاثية ثم خسر من الأهلى برباعية ثم خسر من المقاولون العرب بهدف دون رد.

وتعاقد الإنتاج الحربى مع إبراهيم عبد الخالق لاعب خط وسط الإسماعيلى، ومامادو أنياس مهاجم منتخب موريتانيا، ومحمد عبد الرازق بازوكا ومحمد عبد المجيد من الاتحاد السكندرى، وباسم مرسى من الزمالك لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر ومحمد فييرا من بتروجت ومصطفى البدرى ومحمد عصام الغندور من الأهلى وعلى فتحى لاعب الزمالك السابق فى صفقة انتقال حر ومحمد شوقى غريب من إنبى بالإضافة لاستعارة أيمن الطرابلسى من النجم الساحلى موسمًا واحدًا بنية الإعارة.