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فوز الأهلى والزمالك فى سابع جولات دورى مرتبط كرة اليد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت على مدار اليوم الثلاثاء ، الجولة السابعة بدورى المرتبط بالمحترفين لكرة اليد مواليد 2000 للموسم المحلى 2019 / 2020 .

 

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وشهدت هذه الجولة فوز كلا من ، الأهلى على البنك الأهلى بنتيجة  33 / 31 والزمالك على جزيرة الورد بنتيجة 29 / 14 والحوار على حدائق الأهرام بنتيجة  وطلائع الجيش على محافظة الفيوم بنتيجة 33/11 وهليوبوليس على الزهور بنتيجة33 /31 والطيران على سموحة  بنتيجة  23 /20 والمعادى على أصحاب الجياد بنتيجة  25 /20 وسبورتنج على 6 أكتوبر بنتيجة 22/21 .

 

فيما تقام الجولة الثامنة  يوم 29 أكتوبر الجارى بمواجهات بين كلا من ، الزمالك معالحوار و جزيرة الورد مع محافظة الفيوم و حدائق الأهرام مع الزهور  و الجزيرة مع طلائع الجيش و سموحة مع هليوبوليس و أصحاب الجياد مع الأوليمبى و البنك الأهلى مع الطيران و سبورتنج مع المعادى و 6 أكتوبر مع الأهلى .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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