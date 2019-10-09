شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى والزمالك فى سابع جولات دورى مرتبط كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت على مدار اليوم الثلاثاء ، الجولة السابعة بدورى المرتبط بالمحترفين لكرة اليد مواليد 2000 للموسم المحلى 2019 / 2020 .
وشهدت هذه الجولة فوز كلا من ، الأهلى على البنك الأهلى بنتيجة 33 / 31 والزمالك على جزيرة الورد بنتيجة 29 / 14 والحوار على حدائق الأهرام بنتيجة وطلائع الجيش على محافظة الفيوم بنتيجة 33/11 وهليوبوليس على الزهور بنتيجة33 /31 والطيران على سموحة بنتيجة 23 /20 والمعادى على أصحاب الجياد بنتيجة 25 /20 وسبورتنج على 6 أكتوبر بنتيجة 22/21 .
فيما تقام الجولة الثامنة يوم 29 أكتوبر الجارى بمواجهات بين كلا من ، الزمالك معالحوار و جزيرة الورد مع محافظة الفيوم و حدائق الأهرام مع الزهور و الجزيرة مع طلائع الجيش و سموحة مع هليوبوليس و أصحاب الجياد مع الأوليمبى و البنك الأهلى مع الطيران و سبورتنج مع المعادى و 6 أكتوبر مع الأهلى .
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