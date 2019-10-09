شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: تأجيل مباراة القمة حق مشروع للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن ناديه ليس طرفاً في أزمة مباراة جينيراسيون فوت السنغالي التي أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدك "كاف" إعادتها مجدداً.

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أضاف مرتضى منصور خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج الزمالك اليوم، أن تأجيل مباراة القمة مع الأهلى المقرر لها يوم 19 من الشهر الجارى حق مشروع للنادي خاصة وأنه سبق وتأجلت 9 مباريات للأهلي في بطولة أفريقيا الموسم الماضي ومن ثم من حق الزمالك تأجيل المباراة لأن الأبيض سيكون مشغولاً بمواجهة الفريق السنغالى في ظل الظروف الصعبة الحالية.

تابع مرتضى منصور، أن الزمالك قادر على اللعب في السنغال وليس مصر فقط، خاصة وأننا واثقون في الفريق