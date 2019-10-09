شكرا لقرائتكم خبر عن رجال الطائرة أمام إيطاليا فى سادس مواجهات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه في الخامسة والنصف صباح اليوم الأربعاء، بتوقيت القاهرة نظيره الإيطالى فى سادس جولات كأس العالم المقام فى اليابان .

وخاض منتخب مصر للكرة الطائرة الجولات الـ5 الماضية فى مدينة ناجانو، قبل أن يعود إلى هيروشيما أول أمس الإثنين لاستكمال مباريات البطولة .

ونجح منتخب الطائرة في الفوز على كل من أستراليا وإيران قبل أن يتلقى 3 هزائم متتالية أمام البرازيل وكندا وروسيا.

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يستكمل منتخب الطائرة مواجهاته بالمونديال أمام كل من، إيطاليا اليوم وبولندا واليابان وتونس والأرجنتين وأخيرًا أمريكا أيام، 10، 11، 13، 14، 15 من نفس الشهر الجارى.

وتضم قائمة المنتخب فى هذه البطولة كلاً من عبد الله عبد السلام وحسام يوسف وأحمد صلاح وهشام يسرى ومحمد عادل ورشاد شبل وعبد الرحمن سعودى ومحمد عبد المحسن وأحمد سعيد وعمر نجيب وأحمد ضياء ومحمود منصور وأحمد عبد العال ومحمد رضا، ويرأس البعثة أحمد عبد الدايم القائم بأعمال رئيس الاتحاد، بينما لم يتوجه معه حسن عابد المدير الإداري لظروف خاصة.