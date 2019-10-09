شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه القناة والزمالك مع الطيران بدورى رجال كرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم منافسات الدورة المجمعة الثانية من دورى مرتبط كرة السلة رجال على مستوى المجموعات الأربعة.

وتقام اليوم 8 مباريات بواقع لقاءين من كل مجموعة، حيث يلتقى الطيران مع الزمالك، وطنطا مع مصر للتأمين بصالة طنطا على مستوى المجموعة الأولى، وفى المجموعة الثانية يلتقى 6 أكتوبر مع الجزيرة، والاتصالات مع سموحة بصالة صيد أكتوبر، وفيما يخص المجموعة الثالثة يلتقى الشمس مع الاتحاد السكندرى والأولمبى مع طلائع الجيش بصالة سموحة.

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وفى المجموعة الرابعة يلتقى هيئة القناة مع الأهلى والجياد مع سبورتنج بصالة الشباب والرياضة بأكتوبر.

يذكر أن الجزيرة توج بلقب السوبر بعد الفوز على الزمالك فى المباراة التى جمعت بطلى الدورى والكأس الأسبوع الماضى .