شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق البطولة العربية والأفريقية للديواثلون بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم منافسات البطولة العربية والأفريقية للديواثلون (جرى + دراجات) والتي ينظمها الاتحاد المصري للترايثلون، برئاسة اللواء أحمد ناصر .

وتستمر البطولة حتى يوم 12 أكتوبر الجارى، بمحافظة الأقصر تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

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ومن المقرر أن يقام على هامش البطولة عدد من الاجتماعات المهمة التي تهتم بتطوير اللعبة وتحقيق انتشارها على المستويين العربى والأفريقى وهى: اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العربى للترايثلون واجتماع مجلس إدارة الاتحاد الأفريقى للترايثلون والجمعية العمومية للاتحاد العربى للترايثلون والجمعية العمومية للاتحاد الأفريقى للترايثلون.

يذكر أن هذه البطولة هى الثالثة التى يتم تنظيمها بمصر، ويشارك بها العديد من أبطال اللعبة ويقام خلال فترة البطولة مهرجان رياضى كبير للديواثلون يشارك فيه مختلف الفئات العمرية.