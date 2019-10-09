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اخبار النادى الاهلى اليوم الثلاثاء 8 / 10 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الاهلى اليوم الثلاثاء 8 / 10 / 2019  شهدت العديد من الاخبار والاحداث الهامة التى نرصدها في التقرير التالي:

الأهلي يرفض تأجيل مباراة القمة أمام الزمالك

رفض النادى الأهلى تأجيل مباراة الزمالك المُقرر لها 19 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة للدوري الممتاز، وشدد مسئولو القلعة الحمراء على ضرورة إقامة اللقاء في الموعد المُتفق عليه منذ انطلاق المسابقة قبل عدة اسابيع.

 

الأهلي يجهز ملخصًا لمباريات الزمالك الثلاثة فى الدوري

طلب السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى من جهازه المعاون تجهيز ملخص عن مباريات الزمالك الثلاثة التى خاضها فى بطولة الدورى العام حتى الآن، قبل مواجهة الفريقين المرتقبة، التى تأتى ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدورى العام والمقرر إقامتها يوم 19 أكتوبر الجاري.

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الأهلى يكشف سبب غياب الخطيب عن اجتماع "كاف" لمناقشة أزمة الزمالك

أعلن النادى الأهلى سبب عدم حضور محمود الخطيب رئيس النادى اجتماع لجنة المسابقات والتراخيص بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، والذى انطلق فى العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد الأفريقى.

 

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كشف الجهاز الطبى للأهلى عن آخر التطورات الخاصة بحالة مروان محسن مهاجم الفريق، الذى ظهر فى النادى أمس، وأدى برنامجه العلاجى والتأهيلى، بعد انتهاء فترة الراحة التى حصل عليها بعد الجراحة التى خضع لها فى الوجه.

 

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قال الجهاز الطبى للأهلى إن عمرو السولية لاعب الفريق يخضع حالياً لبرنامج علاج طبيعى للتخلّص من تورم القدم بشكل نهائى، والاطمئنان على حالته قبل تنفيذ البرنامج التأهيلى بالتدريب فى الجيم وملعب التتش.

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قرر الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر منح اللاعبين راحة 48 ساعة، يومى الجمعة والسبت المقبلين، على أن يستأنف الفريق مرانه من جديد يوم الأحد المقبل استعدادا لتحديات المرحلة المقبلة، التى تبدأ بمواجهة الزمالك يوم 19 أكتوبر الجارى فى إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدورى العام.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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