شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواصل التدريب بالتتش استعدادًا لمواجهة الزمالك في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته اليوم، الأربعاء، على ملعب التتش استعدادًا لمواجهة الزمالك المقبلة في الدوري ويتدرب الأهلي حاليًا بدون لاعبي الفريق الدوليين المتواجدين مع المنتخب الأول أو المنتخب الأولمبي.

وقرر الجهاز الفني منح اللاعبين راحة 48 ساعة، يومي الجمعة والسبت المقبلين على أن يستأنف الفريق مرانه من جديد يوم الأحد؛ استعدادًا لتحديات المرحلة المقبلة والتي تبدأ بمواجهة الزمالك يوم 19 أكتوبر الجاري في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري العام.

Advertisements

وحدد الجهاز الفني يوم الإثنين المقبل موعدًا لودية الفريق، لتجهيز جميع اللاعبين والاطمئنان على بعض العناصر العائدة من الإصابة التي لم تشارك في المباريات خلال الفترة الماضية، وتجهيز كل اللاعبين لمرحلة ما بعد توقف مسابقة الدوري.