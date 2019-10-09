المنياوى: اتحاد الكرة تفهم رغبة الإسماعيلى في تأجيل مباراة طنطا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث صبري المنياوي، مدير الكرة بالإسماعيلي، حول تعديل موعد مباراتي الإسماعيلي مع طنطا وحرس الحدود بالدوري الممتاز، لارتباطه بالبطولة العربية. وقال المنياوي في تصريحات تليفزيونية ، "اتحاد الكرة متفهم رغبة الإسماعيلي في التأجيل لارتباطه بالبطولة العربية". وأشار مدير الكرة بالإسماعيلي إلى أن الدراويش سيخوض مباراة ودية يوم الجمعة أمام المنصورة، استعدادا للبطولة العربية. Advertisements وكان إدارة النادي الاسماعيلي قد جهزت مذكرة احتجاج رسمية ترسلها لاتحاد الكرة اعتراضًا على قرار لجنة المسابقات بتعديل مواعيد مواجهات الدراويش في الجولتين الرابعة والخامسة للدوري أمام طنطا وحرس الحدود . يذكر أن الاتحاد العربى قد أعلن عن اقامة مباراة الذهاب بين الإسماعيلى والجزيرة الإماراتى يوم 23 أكتوبر الجارى فى ذهاب دور الــ16 بكأس محمد السادس، ليقرر نظيره المحلى تعديل موعد مباريات الدراويش بمسابقة الدورى لتقام مباراته مع طنطا يوم 16 ثم فريق حرس الحدود يوم 19 من نفس الشهر.

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