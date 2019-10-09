شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور : انتظروا حكم أوروبي "كبير" لإدارة مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة.القدم، أنه بدأ التواصل مع بعض الحكام الأوروبين لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.
وقال الغندور، في تصريحات تلفزيونية :"بدأت بالفعل في التواصل مع بعض الحكام المتميزين في أوروبا، لإدارة مباراة الأهلي والزمالك"، مضيفا:"نتنظر حكم كبير لمباراة القمة، مثل الالماني فيلكس بريش، الذي ادار مباراة السوبر"ّ.
واكد مسئولو اتحاد الكرة، ان مباراة القمة بين الاهلي والزمالك في الأسبوع الرابع بالدوري ستقام في موعدها ١٩ اكتوبر الجاري ، علي ان يتم نقلها الي ستاد برج العرب بالاسكندرية بدلا من ستاد القاهرة .
وتلقي اتحاد الكرة خطابا رسميا من الجهات الأمنية يفيد برفض اقامة مباراة القمة بين الاهلي والزمالك يوم ١٩ اكتوبر الجاري علي ستاد القاهرة.
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