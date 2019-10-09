شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور : انتظروا حكم أوروبي "كبير" لإدارة مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة.القدم، أنه بدأ التواصل مع بعض الحكام الأوروبين لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

وقال الغندور، في تصريحات تلفزيونية :"بدأت بالفعل في التواصل مع بعض الحكام المتميزين في أوروبا، لإدارة مباراة الأهلي والزمالك"، مضيفا:"نتنظر حكم كبير لمباراة القمة، مثل الالماني فيلكس بريش، الذي ادار مباراة السوبر"ّ.