مرتضى منصور يهاجم "كاف" بسبب رئيس الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

انتقد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بسبب تواجد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي في لجنة مسابقات "كاف".

وكان الخطيب قد اعتذر لـ"كاف" عن عدم حضوره لاجتماع لجنة المسابقات وتراخيص الأندية بسبب ظروفه الصحية.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم" "هل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أكثر قيمة من رئيس نادي الزمالك، نريد أن نفهم من الاتحاد الأفريقي ماذا يحدث، لأول مرة أسمع عن عضوية الخطيب للجنة المسابقات للكاف".

وتابع "هل الاتحاد الأفريقي عزبة، لقد قمتم بعمل احتفالية وتم دعوة محمود الخطيب رئيس الأهلي وتجاهل رئيس نادي الزمالك، هل تتواجدون في مصر لكي تفتعلون المشاكل وبعد ذلك يتم التهديد بنقل المقر".

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وأضاف "من هو محمود الخطيب وماذا فعل لكي يتواجد ضمن لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي، يجب أن نفهم هذا الأمر، أهم من قضية المباراة، لماذا يتم استفزاز الزمالك، وعندما نرد يتم تقديم شكوى للجهات المختلفة".

أكمل "ارفض الحديث عن كون الأهلي ليس طرفا في القضية، هناك من قام بترجمة الفيديوهات وارسالها للاتحاد السنغالي، الأهلي اقحم نفسه في الأزمة، هم طرف أصيل في الفترة الأخيرة".

واختتم "نريد تفسير من رئيس الاتحاد الأفريقي عن سبب تعيين الخطيب في لجنة المسابقات".

وقام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، باتخاذ قرار بشأن اعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي يوم 24 أكتوبر الجاري بالقاهرة، على هامش الأزمة الأخيرة.