النشرة الرياضية.. حسم أزمة الزمالك وجينيراسيون.. وإيقاف جديد ينتظر مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شهد يوم الثلاثاء عددا من الأحداث الهامة، والتي جاء أبرزها إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

ويستعرض الخليج 365 في الملف التالي أبرز الأخبار الرياضية عن يوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2019:

الخطيب يعتذر عن عدم حضور الاجتماع الحاسم بالكاف

اعتزال محمد إيهاب بسبب "قرار جديد بالإيقاف ينتظر مصر"

مصدر يعلن لمصراوي القرار النهائي لكاف بشأن الزمالك وجينيراسيون

عضو مسابقات الكاف يعلن لمصراوي سبب إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون

مصدر بالكاف لمسؤولي الزمالك وجينيراسيون: "العقوبات تنتظر من يرفض اللعب"

مرتضى منصور يعلق على قرار الكاف بإعادة لقاء الزمالك وجينيراسيون

Advertisements

كاف يكشف لمصراوي موعد لقاء الزمالك وجينيراسيون

مرتضى: أطالب بتأجيل القمة.. ونفضل مواجهة جينيراسيون باستاد القاهرة

اتحاد الكرة يكشف لمصراوي موقفه من تأجيل قمة الأهلي والزمالك

عبد الحفيظ لـ"الخليج 365": نرفض تأجيل القمة.. ومررنا بنفس ظروف الزمالك

"كاف" يعلن 3 قرارات بشأن إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون

فايلر يكشف نصيحة جروس.. وما يميز لاعبي الأهلي

حالة الخطيب الصحية.. حقن موضعي.. واحتمالية لجراحة في ألمانيا

الكاف يعلن.. تصنيف الأهلي والزمالك في قرعة دوري أبطال أفريقيا