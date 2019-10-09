رياضة | بيكيه: وجود ناس ضدي يحفزني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيكيه: وجود ناس ضدي يحفزني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإسباني جيرارد بيكيه، مدافع فريق برشلونة، بأنه يزدهر أكثر بسبب الجدل المحاط به كشخص وكلاعب كرة قدم، وأن هذا الأمر مفيد له تسويقياً.

وقال بيكيه في تصريحاته لأحد البرامج التلفزيونية الإسبانية: "عادة أعلم بالفوضى التي أتسبب بها وأجلبها لنفسي، أنا لا أعطيها اهتمام واستمتع بوقتي".

وتابع مادفع برشلونة: "عالم كرة القدم هو عرض، كل شيء مهزلة، كل ما تقرأه كذبة، كل هذا أسهل من ذلك".

وأكمل جيرارد بيكيه تصريحاته: "العلاقات مع اللاعبين رائعة، عندما نتعرض للفوضى فهذا لأننا نريد ذلك، نريد الإثارة وإضافة القليل من التوابل".

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وواصل مدافع المنتخب الإسباني: " لقد تأثرت بالنقد أكثر من ذلك بكثير عندما كنت صغيراً، والآن يمر الأمر ببساطة".

وإستطرد نجم البلوجرانا: "تعتاد على ذلك مع مرور الوقت وأنت تعلم أنه عندما تخسر، سوف تتعرض للانتقاد وأنك عندما تفوز، سيتم الإشادة بك، على الرغم من أنك لم تلعب بشكل جيد".

وأردف جيرارد بيكيه: "قبل أسبوعين، كنا في أزمة كبيرة والآن فزنا بأربع مباريات وكان الأمر مختلفًا، يعتمد الأمر دومًا على النتائج".

وأكد جيرارد : "لكن وجود ناس ضدي يحفزني أكثر لأنه كلما لعبت بشكل أفضل كلما أزعجتهم".

وأنهي بيكية تصريحاته متحدثاً عن المنتخب الإسباني : "كانت آخر فترة قضيتها مع المنتخب الوطني هي أفضل سنوات لي، كان لدي حافز أكثر أي وقت مضى".