رياضة | موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد النادي الأهلي بقيادة مدربه رينيه فايلر لمواجهة غريمه التقليدي فريق الزمالك يوم السبت 19 اكتوبر في الساعة الثامنة مساءً في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد القاهرة حتى الآن ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.



وكان نادي الزمالك قد تعادل في الجولة الماضية مع فريق اف سي مصر الصاعد حديثا للدوري الممتاز بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد السلام الدولي.

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بينما حقق النادي الأهلي فوزا عريضا على حساب فريق اسوان بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف وحيد على ستاد الأخير بالجولة الثالثة من الدوري العام.

ويحتل المارد الأحمر صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط بعد تحقيق الفوز على أندية الإنتاج الحربي وأسوان وسموحة، ويحل فريق الزمالك وبيراميدز والمقاولون العرب في المركز الثاني والثالث والرابع بنفس الرصيد 4 نقاط.