رياضة | نجم تشيلسي: أبذل قصارى جهدي للعودة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم تشيلسي: أبذل قصارى جهدي للعودة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وعد لاعب فريق تشيلسي روبن لوفتوس تشيك بالعودة في أسرع وقت ممكن بشكل أقوى وأفضل بعد تعرضه لإصابة قبل خمس أشهر.

وخسر البلوز مجهودات اللاعب الإنجليزي بعد تعرضه لإصابة في وتر أخيل خلال مشاركته مع منتخب بلاده في شهر مايو.

وكشف لوفتوس تشيك في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "لقد واجهتني بالفعل بعض النكسات التي جعلتني أتراجع للوراء وهو أمر كان مُحبطًا للغاية بالنسبة لي لكي أكون صادقًا".

وتابع اللاعب الإنجليزي : "كان عليّ أن أتعلم المشي مجددًا وكنت أعاني من الألم، لكن بالتأكيد سأعود أقوى وأكثر حدة وأبذل قصارى جهدي لأكون في حالة أفضل".

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وأكمل لوفتوس : "قبل أن أتعرض للإصابة، كنت ألعب كرة القدم الخاصة بي، أنا أفتقد حاليًا شعور الإرهاق من الركض والعمل الشاق، ذلك ما أشعره خلال مشاركتي في مباراة".

وواصل لاعب تشيلسي: "أنا أبذل قصارى جهدي في الوقت الحالي من أجل العودة إلى الملاعب مرة أخرى، أنا مستعد للقتال".

وعن إصابتة علق لوفتوس تشيك قائلاً: "عندما حدث التفتت واندفعت وسمعت صوتًا، كان الصوت مرتفعًا حقًا وأعتقدت أن شخصًا ما حطمني من الخلف، لم يكن أحد بالقرب مني في ذلك الوقت، لقد رفعت ساقي بالكثير من الجهد بسبب الإصابة الكبيرة، إنه أمر صعب حقًا، تجد أن كل يوم يمر دون حدوث أي فارق".

وإختتم الدولي الإنجليزي تصريحاتة: "أشعر بالإثارة كلما اقترب موعد عودتي، كلما واصلت الضغط سأكون في الملاعب قريبًا، سنرى كيف ستسير الأمور".