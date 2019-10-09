رياضة | بعد فضيحة دوري الأبطال.. توتنهام يكشف عن مذبحة كروية لنجومه في الميركاتو الشتوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد فضيحة دوري الأبطال.. توتنهام يكشف عن مذبحة كروية لنجومه في الميركاتو الشتوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إنجليزية، على مذبحة كروية منتظرة لنجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية، أن ريال مدريد ينتظر تفريط إدارة توتنهام في نجوم لاعبي الفريق الأول، خلال الانتقالات القادمة، من أجل الظفر بخدمات نجمه الدنماركي كريستيان إريكسن.

وأضافت الصحيفة، أن السبيرز ينوي بيع عدد من النجوم خلال انتقالات يناير على رأسها إريكسن، سيرجي أورير، داني روز، إريك داير، فكيتور وايناما.