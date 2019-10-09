رياضة | ميسي يفتح النار على حكم مباراة إشبيلية.. وديمبلي لا يستطيع تكوين جملة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يفتح النار على حكم مباراة إشبيلية.. وديمبلي لا يستطيع تكوين جملة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار النجم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق برشلونة الإسباني، إلى أنه أخبر ماتيو لاهوز، حكم مباراة البارسا أمام إشبيلية، بأنه من الصعب على زميله عثمان ديمبيلي أن يقول شيئا من هذا القبيل.

ومن الجدير بالذكر أنه قد حقق برشلونة الفوز بأربعة أهداف نظيفة، ضمن منافسات بطولة الليجا الإسبانية، على ملعب كامب نو.

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وأضاف ميسي خلال تصريحات صحفية: "لأنه من الصعب على ديمبيلي تكوين جمل بالإسبانية".

وواصل قائد برشلونة قائلاً: "وحتى المستر فالفيردي أيدني في المؤتمر الصحفي، لقد فوجئنا أن الحكم ماتيو لاهوز فهم ذلك بوضوح".

وأتم بقوله: "لأن ديمبيلي لا يزال يكلفه كثيرا التحدث باللغة الإسبانية".