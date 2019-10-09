رياضة | قرعة دوري الأبطال.. ما بين كلاسيكو وهمي منتظر ورسمي مُرتقب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرعة دوري الأبطال.. ما بين كلاسيكو وهمي منتظر ورسمي مُرتقب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، اليوم الأربعاء الموافق التاسع من أكتوبر لعام 2019، حفل مراسم سحب قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020، والذي يشهد مشاركة ناديي الأهلي والزمالك من مصر.

وحجز النادي الأهلي مكانه في دور المجموعات بشكل رسمي، بعدما تخطي عقبة فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بالفوز عليه ذهابًا وإيابًا 2-0، 4-0 علي الترتيب، ويتواجد في التصنيف الأول، مع الترجي التونسي، ومازيمبي الكونغولي، والوداد المغربي.

بينما يتواجد فريق الزمالك في قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، رغم عدم تأهله رسميًا، حيث قرر الاتحاد الإفريقي إعادة مباراة الفريق ضد جينيراسيون فوت السنغالي يوم 24 أكتوبر الجاري، وسيتواجد الفريقين بالقرعة غدًا في التصنيف الثاني.

ويتواجد مع الزمالك وجينيراسيون في التصنيف الثاني، الرجاء المغربي وصنداونز والنجم الساحلي التونسي.

قرعة دوري الأبطال.. كلاسيكو وهمي منتظر ورسمي مرتقب

قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، قد تضع الأهلي والزمالك في مجموعة واحدة، حيث يتواجد المارد الأحمر في التصنيف الأول للبطولة، بينما يتواجد الزمالك في التصنيف الثاني، ولا تمنع لوائح الاتحاد الإفريقي وقوع فريقين من نفس الدولة في مجموعة واحدة.

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ولكن رغم احتمالية وقوع الأهلي والزمالك في مجموعة واحدة، يبقي لقاء الكلاسيكو بينهما في دوري الأبطال الإفريقي مجرد مواجهة "وهمية" وليست "رسمية" حتي هذه اللحظة، وذلك نظرا لإمكانية خروج الزمالك من البطولة الإفريقية علي يد جينيراسيون فوت السنغالي، ووقتها سينتقل الفارس الأبيض للكونفيدرالية، ويتأهل بطل السنغال بدلا منه ليصطدم بالأهلي.

وفي الوقت الذي تترقب فيه الجماهير المصرية قرعة دوري أبطال إفريقيا واحتمالية وقوع القطبين في مجموعة واحدة، ستكون الجماهير تفكر ايضًا في المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك في لقاء الكلاسيكو ببطولة الدوري المصري الممتاز والذي تم تحديد موعده بشكل رسمي.

وستقام مباراة الكلاسيكو بين الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز علي ملعب "برج العرب" بالاسكندرية، يوم 19 أكتوبر الجاري، في مواجهة نارية بين الفريقين.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بـ 9 نقاط جمعها من 3 انتصارات على سموحة، والانتاج الحربي وأسوان، بينما يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 7 نقاط، من فوزين على الاتحاد السكندري ومصر المقاصة والتعادل مع نادي مصر.

إتحاد الكرة يوضح مصير لقاء القمة

ونفي اتحاد الكرة تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم 19 أكتوبر الجاري بالجولة الرابعة، وأكد على إقامة المباراة في موعدها دون أي تغيير، خاصة وأن الفاصل الزمني بين موعد مباراة "الديربي"، وموعد مباراة الزمالك ضد جينيراسيون 5 أيام لذا لا يوجد أي داعي للتأجيل.

وكان مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك طلب تأجيل مباراة القمة لبعد لقاء الزمالك ضد جينيراسيون فوت السنغالي، وهدد بالإنسحاب من الدوري الممتاز حال خوض مباراة الأهلي قبل مباراة الفريق الإفريقية.