رياضة | الغندور.. يكشف عن موقف حكام القمة.. ويؤكد تقنية الـvar في الدور الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الغندور.. يكشف عن موقف حكام القمة.. ويؤكد تقنية الـvar في الدور الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم ، الكابتن جمال الغندور، علي موقفه من أداء الحكام خلال الفترة الأخيرة بمباريات الدوري العام.

وكشف الغندور في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الماتش: "مواجهة الحكام بأخطائهم وإبراز الإيجابيات ودعمهم أهم ما جاء في ندوة تحليل الأداء التي استمرت اليوم قرابة الـ8 ساعات وعرضنا خلالها 80 حالة".

وأوضح رئيس لجنة الحكام : "لا يوجد لدينا إعلان عن عقوبات الحكام، هذا هو العُرف ولكن كل الحكام يعلمون من خلال تحليل الأداء عن عقوبته عقب أخطاءه وحجمها".

كما تطرق الغندور إلي إعتراض الأندية على حكام معينة والمطالبة بعدم تحكيمهم لمبارياتهم، حيث رد علي ذلك قائلاً: "ولا كأني سمعت حاجة ولا كأني شفت حاجة".

وتابع جمال : "لم يتم تحديد الطاقم الذي سيدير مباريات مصر الودية، لدينا قائمة بها 7 حكام و7 حكام مساعدين، ونفس الشئ بالنسبة للمنتخب الأوليمبي".

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وأردف الغندور: "الحكام لديهم شعور بالراحة في غياب تقنية الحكم الإضافي، لسنا بحاجة له".

فيما نوه "الغندور" علي حكم مباراة الأهلي والزمالك المقبل، وقال: "مازال هناك وقت أكبر وكل هذا يتوقف على موعد المباراة هل سيكون هناك عدد من الحكام الكبار لديهم وقت فراغ أم لا".

وأكمل رئيس لجنة الحكام: "عامة بدأنا التواصل مع الاتحادات الأوروبية، المباراة ستكون يوم سبت وهذا صعب لأن الدوريات الأوروبية تلعب في هذا اليوم".

وأنهي الغندور تصريحاته : "الشركة الخاصة بتطبيق تقنية الـvar أرسلت بطلب اللجنة التي ستدير الأمر لتدريبهم، ومازلت اؤكد أنه قد تطبق التقنية في الدور الثاني".