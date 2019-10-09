رياضة | مفاجأة.. جوارديولا يكشف عن رحلته التدريبية القادمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. جوارديولا يكشف عن رحلته التدريبية القادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن الرحلة التدريبية القادمة للإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي.



وذكرت شبكة دون بالون الإسبانية، أن جوارديولا أقترب من إنهاء رحلته في الدوري الإنجليزي مع السيتيزينز، في نهاية الموسم الجاري.

وأضافت التقارير، أنه من المحتمل أن تكون وجهة جوارديولا القادمة نحو الدوري الإيطالي، لتولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس.