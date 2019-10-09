رياضة | تعرف على تعليق البدري على أول مران له مع المنتخب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على تعليق البدري على أول مران له مع المنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني ، أن جميع اللاعبين يمتلكون روح ورغبة لتحقيق الإنجازات مع المنتخب في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن النواحي الشخصية العامل الأول في اختياراته للاعبي الفراعنة.

وقال البدري في تصريحات تلفزيوينة على قناة "تايم سبورت"، أنه سعيد بروح اللاعبين بعد أول تدريب ، وتركيز اللاعبين ورغبتهم في تقديم شيء لمنتخب مصر وهناك إلتزام وإلتفاف حول الهدف.

ويستعد المنتخب الوطني خلال المعسكر الحالي للفراعنة قبل مباراة بتسوانا الودية والمقررة يوم 14 من أكتوبر الجاري. وكشف البدري، "تلقيت 4 عروض من ضمنهم عرضين خارج مصر ولكني كنت أشعر أني قريب من تدريب منتخب مصر "، مؤكداً مهمة تدريب المنتخب مسؤولية كبيرة للغاية وفي نفس التوقيت كمدرب لا تستطيع تحديد الزمن لقيادته على العكس من الأندية.

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وأبدي المدير الفني للفراعنة إعجابة بأداء أحمد فتحي لاعب الأهلي، وقال :"من خلال مشواري مع الكرة، يحتاج الفريق لعدة أشياء، من الناحية الفنية فتحي قادر على العطاء، بعض اللاعبين يكون وجودهم إيجابي لكن أرجوا من البعض عدم الانتقاد".

وعقب البدري ، أن هناك انتقادات من البعض بسبب عدم ضم بعض اللاعبين لقائمة المنتخب ، مؤكداً أن هناك استبعادات جاءت لأسباب مختلفة منها إصابة أحمد الشناوي حارس بيراميدز، وكذلك رمضان صبحي ومصطفي محمد بسبب التواجد مع المنتخب الأوليمبي.

وأختتم المدير الفني للفراعنة بتوجيه رسالة لجمهور مصر " الجماهير تعي جيدا كلمة منتخب مصر والوقوف خلفه، ومتأكد من دعمه، وخطوة بخطوة سيكون معنا ويشاركنا في أهدافنا ويمنحنا الثقة، فهم الوقود لكل شيء".