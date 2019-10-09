الامارات | النصر وشباب الأهلي يطلبان كأس الاتحاد للسلة اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر وشباب الأهلي يطلبان كأس الاتحاد للسلة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحل النصر في السابعة من مساء اليوم ضيفاً على شباب الأهلي، في نهائي كأس الاتحاد لكرة السلة لمرحلة الرجال، ويسعى العميد للحفاظ على لقبه الفائز به في النسخة الأخيرة «2018»، فيما يتطلع أصحاب الضيافة «فرسان دبي» لحصد لقبهم الـ12، وتأكيد زعامتهم كأكثر الفرق حصداً للبطولة منذ ولادتها موسم 1989-1990.

كما يشهد اليوم الختامي إقامة مباريات تحديد المراكز، التي تستهل في الخامسة عصراً بلقاء الشارقة والوصل على صالة شباب الأهلي أيضاً، ويمنح الفائز حصد المركز الثالث والميداليات البرونزية، على أن يتبع في السابعة بمواجهتي بني ياس والجزيرة على صالة المعمورة في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن، على أن يلتقي فريقا البطائح والظفرة في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس على صالة الجزيرة.

ونجح شباب الأهلي والنصر في بلوغ النهائي، بتخطيهما الأحد الماضي عقبة الدور نصف نهائي، عقب فوز العميد على جاره الوصل «86-79»، و«فرسان دبي» على الشارقة «88-76».

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وكان اتحاد السلة قد أجرى، أول من أمس، القرعة الرسمية لتحديد الصالات التي تستضيف النهائي ومباريات تحديد المراكز، التي أسفرت نتيجتها عن منح شباب الأهلي الأفضلية في استضافة النهائي على حساب النصر.

ويدرك حامل اللقب النصر صعوبة المهمة في الحفاظ على لقبه في ظل غيابات مؤثرة بصفوفه، بدايةً من المحترف الأجنبي الأميركي أنتوني بوند، الغائب عن فريقه منذ الجولة الثانية من دوري المجموعات، وتعرض لاعب الارتكاز علي عباس لكسر في اليد اليمنى، نهاية الشهر الماضي، في ختام الدور الأول، سيجبره على الابتعاد عن الملاعب لثلاثة أشهر، وتعرض صانع الألعاب صالح سلطان لإصابة في عضلة الفخذ، الأحد الماضي، في اللقاء الذي جمع النصر والوصل في المربع الذهبي.

وعلى الطرف الآخر، يسعى شباب الأهلي لخطف اللقب الذي يمنحه رد اعتبار خسارته أمام النصر في سبتمبر الماضي بختام دوري المجموعات «86-91»، وتبدو حظوظ شباب الأهلي قوية لتحقيق هدفه، في ظل صفوف متكملة، كان آخرها مشاركة محترفه الأميركي سام يونغ في الأدوار النهائية للبطولة، خصوصاً أن اللاعب يعرف تماماً نقاط ضعف وقوة العميد، بعد أن لعب في صفوفه الموسم الماضي، كما سبق ليونغ قيادة «فرسان دبي» بين عامي 2015 و2017 لنيل الـ«هاتريك» التاريخي.