الامارات | محمد يوسف: سأعود إلى المنتخب من بوابة خورفكان

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف: سأعود إلى المنتخب من بوابة خورفكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الحارس السابق لمرمى المنتخب الوطني الحارس الحالي لفريق خورفكان، محمد يوسف، أن هدفه الرئيس هو العمل على مساندة النسور الخضر لتحقيق حلم البقاء التاريخي في دوري المحترفين، وأن يستعيد مكانه في المنتخب الوطني، الذي مثله في بطولة كأس آسيا، التي أقيمت في أستراليا عام 2015، مبيناً أنه يشعر بثقة عالية بأن العودة إلى المنتخب ستكون قريبة، ومن بوابة فريق خورفكان، معبراً عن ثقته بأن يكون أحد أسباب نجاح فريقه خلال مشاركته الحالية في دوري الخليج العربي، والبقاء في المحترفين، وعدم العودة إلى دوري الهواة. ودافع محمد يوسف من قبل عن شباك الشارقة والنصر، وعن سبب انتقاله من الشارقة إلى النصر، وأكد أن أي لاعب معرض للانتقال من النادي الذي تأسس فيه، وأن هذا الأمر طبيعي في كرة القدم، مشيراً إلى أنه لا يعلم حتى الآن أسباب عدم وجوده في القائمة الأساسية عندما كان لاعباً في صفوف النصر، على الرغم من أنه كان ضمن قائمة المنتخب الوطني عندما انتقل إلى النصر، وقدم شكره لشركة كرة القدم بنادي خورفكان، التي وضعت ثقتها فيه، متمنياً أن يكون على قدر المسؤولية.

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