الامارات | المنصوري يظفر بذهبية السكراتش في «آسيوية المضمار»

شكرا لقرائتكم خبر عن المنصوري يظفر بذهبية السكراتش في «آسيوية المضمار» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز نجم منتخب الدراجات، أحمد يوسف المنصوري، بذهبية سباق السكراتش الذي أقيم أمس في بطولة كأس آسيا للمضمار المقامة حالياً في تايلاند، وهي الميدالية الذهبية الأولى للمنتخب في هذه البطولة. وأعرب المنصوري عن سعادته البالغة بالفوز بالميدالية الذهبية، وقال: «ترجمت الميدالية الجهود التي بذلها المنتخب استعداداً للبطولة، ورغبة جميع اللاعبين في تحقيق إنجازات جديدة على المستوى القاري، لتأكيد جدارة وتميز دراجات الإمارات، وأتمنى أن أواصل مع زملائي مسيرة الإنجازات، سواء على المستوى القاري أو العربي، وأهدي الإنجاز لأسرة الدراجات وأسرتي الغالية».

من جانبه، أشاد رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للدراجات، أسامة أحمد الشعفار، بالنتائج التي حققها المنتخب في البطولة، والتي أكدت على تطور مستوى وأداء اللاعبين، وقدرتهم على المنافسة وتحقيق الإنجازات المتعددة على المستوى القاري، وقدم التهنئة للاعبين والجهاز الفني والإداري، متمنياً لهم دوام التوفيق ومواصلة مسيرتهم الناجحة التي وضعت دراجات الإمارات في مكانة متميزة.