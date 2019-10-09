الامارات | الوهيبي: نبحث عن مدرب جديد لمنتخب السباحة

شكرا لقرائتكم خبر عن الوهيبي: نبحث عن مدرب جديد لمنتخب السباحة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبحث اتحاد السباحة في السير الذاتية لاكثر من مدرب، لاختيار مدرب جديد لقيادة المنتخب الوطني خلفاً للمدرب الكرواتي ماتيك، الذي أنتهى تعاقده في سبتمبر الماضي، كما أنهى الاتحاد مؤخراً دورة مشغلي المسابح الدولية والتي نظمها في مركز إعداد القادة بدبي.

وأكد الأمين العام للإتحاد عبدالله الوهيبي، لـ «الإمارات اليوم»، أن الاتحاد درس عدداً من السير الذاتية من أجل بحث التعاقد مع مدرب جديد، وأشاد الوهيبي بالفترة الماضية التي شهدت عدداً من المشاركات على المستوى الخليجي والعربي والآسيوي، مؤكداً أن البطولات الثلاثة التي شاركت فيها الإمارات كانت إيجابية إضافة إلى أول مشاركة لمنتخب كرة الماء وتواجده بعد غياب طويل في بطولات الخليج.

من جانب أخر ينظم إتحاد السباحة بطولة كأس الإمارات الثانية للمراحل من 9 سنوات وحتى العمومي يومي 25 و26 الجاري في مجمع حمدان الرياضي بدبي.