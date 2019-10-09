الامارات | الإقالة تقترب من مدرب ميلان جامباولو

شكرا لقرائتكم خبر عن الإقالة تقترب من مدرب ميلان جامباولو والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت تقارير عدة، أمس، في إيطاليا، أن ميلان في طريقه لإقالة مدربه ماركو جامباولو، بسبب النتائج السيئة التي حققها الفريق بإشرافه منذ مطلع الموسم الحالي. ويحتل الفريق المركز 13 في الدوري المحلي.واستلم جامباولو (52 عاماً) تدريب الفريق، خلفاً للاعب وسط ميلان السابق جينارو غاتوزو، خلال الصيف الماضي، لكن الفريق مني بأربع هزائم في سبع مباريات حتى الآن بإشرافه.
وبحسب صحيفة «كورييري ديللو سبورت»، وشبكة «سكاي سبورت إيطاليا»، فإن مدرب إنترميلان السابق لوتشانو سباليتي، في طليعة المرشحين لتولي تدريب ميلان بطل إيطاليا 18 مرة. بيد أن سباليتي لم يتفق مع إنترميلان حول التعويضات التي سينالها، إثر إقالته من منصبه، علماً بأنه لايزال مرتبطاً بعقد معه حتى 2021، على الرغم من حلول أنطونيو كونتي بديلاً عنه.
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